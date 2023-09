Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg - Diebstahl von Kompletträder

Im Tatzeitraum vom 21.09.2023/19:00 Uhr bis zum 22.09.2023/05:50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vier 21 Zoll Kompletträder, die an einem abgemeldeten PKW angebracht waren. Der zugehörige PKW war unter einem Abdach auf einem Privatgrundstück im Thujaweg in 49661 Cloppenburg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 gerne entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Am 22.09.2023, in der Zeit von 22:20 Uhr bis 22:25 Uhr, entzündete ein bislang unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper und warf diesen auf ein Privatgrundstück in der St.-Sebastian-Straße in 49661 Cloppenburg. Hierbei wurde ein Swimmingpool beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 gerne entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am 22.09.2023, um 15:03 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den ordnungsgemäß in der Cloppenburger Straße in 49692 Cappeln abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cappeln unter der Rufnummer 04478/958600 in Verbindung zu setzen.

Südkreis - FEHLANZEIGE

