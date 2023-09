Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 23.09.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 15:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Vechtaer mit seinem PKW die Falkenrotter Straße von der Unterführung kommend in Richtung Kreisverkehr an der Alten Oldenburger. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der PKW-Fahrer den von links kommenden, sich auf dem Radweg befindlichen 16-jährigen Bakumer Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn bevorrechtigt kreuzte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, durch den der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen Pedelec und PKW Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 47-jähriger Vechtaer mit seinem Pedelec entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Radweg in der Münsterstraße von der Kreuzung Driverstraße kommend in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte die Seite zu wechseln und kreuzte hierzu die Fahrbahn. Dabei streift er den sich bereits auf der Fahrbahn befindlichen, verkehrsbedingt wartenden PKW des 24-jährigen Fahrzeugführers aus Vechta. Bei einer anschließenden Atemalkoholkontrolle wird ein Promillewert von 0,65 Promille beim Pedelec-Fahrer festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Wache der Polizei Vechta.

Visbek -Trunkenheitsfahrt

Am 23.09.2023; 03:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Gadebusch die Straße Varnhorn in 49429 Visbek und kam innerhalb einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe folgte und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (044419430) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung Am 22.09.2023; 23:47 Uhr, führte ein 21-jähriger aus Dinklage seinen E-Scooter ohne Pflichtversicherung auf der Quakenbrücker Straße in Dinklage. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde nach einem Vortest auf Betäubungsmittel des Weiteren die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen/Vörden - Diebstahl eines Sattelaufliegers Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es Auf der Leuchtenburg in Neuenkirchen-Vörden zu einem Diebstahl eines Kühlaufliegers. Unbekannte Täter entwendeten den auf einem frei zugänglich Firmengelände abgestellten Auflieger, der mit Joghurt-und Käseprodukten beladen war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuenkirchen oder Cloppenburg 04471/1860 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Seitenscheibe eines Pkw, der in der Straße Bittgang abgestellt war, ein und entwendete aus diesem eine Brille. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne zu melden.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag dem 22.09.23 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lohner den Burgweg. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun eine Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitag um 08:00 Uhr befuhren eine 18-jährige Radfahrerin aus Vechta und eine 18-jährige Rollerfahrerin aus Vechta die Contrescarpe in Richtung Willohstraße. Nachdem die Rollerfahrerin die Radefahrerin überholte, bog sie nach links auf ein Schulgelände ein und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

