POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

49661 Cloppenburg - Körperverletzung im Stadtpark

Am Samstag, den 23.09.2023, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:10 Uhr kam es im Stadtpark zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Anschließend schlug einer der Beteiligten den anderen auf die rechte Gesichtshälfte. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter entfernte sich folglich vom Tatort in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471- 1860- 115 entgegen.

49624 Löningen - Einbruchdiebstahl in eine Firma

In der Zeit zwischen Freitag, 22. September 2023, 17:00 Uhr und Samstag, 23. September 2023, 07:55 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person in der Straße Am Raddetal durch Aufhebeln mittels unbekannten Gegenstandes über eine Nebentür Zugang ins Objekt. Es werden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend werden aus dem Büro verschiedene Gegenstände, wie z.B. eine Sparbüchse und Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Stehlgutes ist bislang noch unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

49624 Löningen - Einbruchdiebstahl in Schuppen

In der Zeit zwischen Freitag, 22. September 2023, 22:00 Uhr und Samstag, 23. September 2023, 09:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person in der Straße Am Raddetal Zugang zu einem Schuppen. Aus dem Schuppen wurde ein hochwertiges Damen- E-Bike im Wert von ca. 3099,- Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

49661 Cloppenburg - Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 13. August 2023, 15:00 Uhr und Samstag, 23.September 2023, 10:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Person in der Otto-Hahnstraße in Cloppenburg in ein Wohnhaus ein und entwendete dort diverse Gegenstände, wie zum Beispiel einen Kühlschrank, einen Waschautomaten und ein ehemaliges Firmenschild.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471- 1860- 115 entgegen.

49699 Lindern - Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstag, den 23. September 2023, um 20:10 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 28-jähriger PKW- Führer aus Lindern auf der Lastruper Straße kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Alkotest ergibt vor Ort einen Wert von 1,38 Promille. Eine Blutprobe im Krankenhaus erfolgte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

49661 Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 23.September 2023, 07:35 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Osterstraße in Cloppenburg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterfahrt wurde untersagt.

49692 Cappeln - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Samstag, den 23. September 2023 gegen 12:58 Uhr befuhr eine 32- jährige PKW- Führerin aus Cappeln mit ihrem Pkw die Dr.- Niemann-Straße in Cappeln. An der Einmündung Große Straße/ Dr. Niemann-Str. beabsichtigte sie nach rechts in die "Große Straße" einzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 52- jährigen PKW- Führer aus Bakum. Durch den Aufprall wird der 52- jährige PKW- Führer leicht verletzt.

