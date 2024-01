Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Seevetal/Bullenhausen - Wohnwagen in Brand gesetzt ++ Neu Wulmstorf - Versuchter Einbruch in Bäckerei ++ u. w. M.

Drage (ots)

Pkw-Diebstahl

Am frühen Sonntagmorgen, 14.1.2024, kam es auf einem Grundstück an der Krümser Straße zu einem PKW-Diebstahl. Dabei haben die Täter einen Land Rover Defender im Wert von über 100.000 EUR gestohlen.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 02 und 05 Uhr ereignet haben. Bemerkt wurde der Diebstahl allerdings erst am Nachmittag. Der Wagen ist grau, hat eine schwarze Motorhaube.

Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, oder die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Bullenhausen - Wohnwagen in Brand gesetzt

Am Sonntagabend, 14.1.2024, gegen 21:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei auf einen Parkplatz am Deich an der Neuen Deichstraße gerufen. Dort brannte ein abgestellter Wohnwagen. Durch die Flammen wurde auch ein daneben stehender Anhänger beschädigt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Wohnwagen bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr lösche die Flammen ab. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 zu melden.

Neu Wulmstorf - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Heute, 15.1.2024, gegen 01:20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruchsversuch eine Bäckereifiliale an der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann vehement an der Eingangstür der Bäckerei rüttelte und dann weglief. An der Tür stellten die Beamten zahlreiche Hebelspuren fest. Offensichtlich war es dem Unbekannten nicht gelungen, in das Objekt einzudringen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Sachschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Stelle - Immer wieder Sachbeschädigungen an abgestelltem Kleintransporter - Polizei sucht Zeugen

Ein Renault Master, der regelmäßig auf einem Parkstreifen am Lerchenweg abgestellt wird, wurde im letzten Jahr wiederholt von Unbekannten beschädigt. Die Polizei hat im Jahr 2023 insgesamt sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In allen Fällen wurde ein Wischerarm der Scheibenwaschanlage verbogen.

Die Polizei in Stelle sucht Zeugen, die dazu Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04174 668980.

