Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdieb in Wohnung ++ Hollenstedt - Einbruch in Handwerksbetrieb

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Einschleichdieb in Wohnung

Eine 92-jährige Frau ist am Mittwoch, 17.1.2024 in ihrer Wohnung bestohlen worden. Gegen 21:30 Uhr klingelte ein Mann an der Tür ihrer Wohnung und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Unter einem Vorwand, etwas überprüfen zu müssen, ließ die Frau ihn hinein. Als der Mann wieder gegangen war, bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse mitsamt Papieren und etwa 100 EUR Bargeld.

Der Mann war 180 cm groß und von schlanker Statur. Sein Alter schätzt die Frau auf circa 35 Jahre. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug dunkle Arbeitskleidung.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Hollenstedt - Einbruch in Handwerksbetrieb

Ein Handwerksbetrieb an der Gewerbestraße ist in der Nacht zu Mittwoch, 17.1.2024, von Dieben heimgesucht worden. Zunächst hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend entwenden sie zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge. Auch ein Mercedes Sprinter wurde von den Tätern vom Gelände entwendet, vermutlich um damit das Diebesgut abzutransportieren.

Der Sprinter konnte später nach einem Hinweis im Raum Harburg sichergestellt werden. Von den Werkzeugen fehlt jedoch jede Spur.

Der Schaden beträgt insgesamt rund 20.000 EUR. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

