POL-EL: Haren - Zeugen nach Einbruch in Schützenhalle gesucht

Lathen (ots) - In der Nacht vom 7. Oktober zum 8. Oktober wurde von einer Pferdeweide an der Marienstraße, in Höhe der Straße Kuhlenweg, ein Weidezaungerät mit einer Autobatterie entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Lathen, 05933-924570, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

