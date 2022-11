Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zum schweren Verkehrsunfall am Sonntag zwischen Bachfeld und Schalkau gesucht

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, den 30.10.2022 ereignete sich gegen 22:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 89 zwischen Bachfeld und Schalkau. Ein 28-jähriger Mann, der die Straße aus Bachfeld kommend in Richtung Schalkau mit seinem Fahrrad befahren hatte, stürzte und wurde schwer verletzt. Da er selbst bislang nicht zum Unfallgeschehen befragt werden konnte, ist noch nicht abschließend geklärt wie es zu dem Sturz kam. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass sich unweit der Unfallstelle zwei Personen zu Fuß in Richtung Schalkau bewegten. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum die B 89 zwischen Bachfeld und Schalkau befahren bzw. sich dort zu Fuß bewegt? Fiel jemandem ein Radfahrer auf der Strecke auf? Zeugen wenden sich bitte an den Kontaktbereichsbeamten der Stadt Schalkau Polizeihauptmeister Vonderlind, Telefon 036766-84676 oder die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750

