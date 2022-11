LPI-SLF: Solarpanel in Malmerz entwendet - Zeugen gesucht

Pößneck (ots) - Bereits am 24.10.2022 gegen 6:40 Uhr befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die Bundesstraße 281 in Pößneck. Etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit zwischen anderen Autos hindurch, die auf der Gegenfahrbahn in der Linksabbiegerspur zu einem Einkaufsmarkt verkehrsbedingt anhielten. Ein Skoda-Fahrer wich aus, jedoch stieß das unbekannte Auto gegen ...

