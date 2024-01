Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falscher Polizeibeamter in Haft - Person leistete bei Polizeieinsatz Widerstand - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Haftbefehl gegen Falscher Polizeibeamte erlassen

Eine 88-jährige Seniorin wurde am Montagmittag (22.01.2024) Opfer eines Betruges. Sie wurde telefonisch von einer falschen Polizeibeamtin kontaktiert, die vortäuschte, dass das Wohnhaus der Seniorin ins Visier von Einbrechern geraten sei. Da die Wertgegenstände im Hause der Seniorin nun völlig unsicher aufbewahrt seien, solle sie diese einem Kollegen übergeben. Dieser falsche Polizeibeamte war in Folge gegen 13.00 Uhr bei der Seniorin im Haus und nahm Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 4000 Euro mit. Der Tatverdächtige konnte nach dem Tatgeschehen im Umfeld des Wohnhauses von der alarmierten Polizei samt den erbeuteten Wertgegenständen vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Dienstag (23.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 27 Jahre alten Syrer einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Sulzbach an der Murr: Ohne Fremdeinwirkung gestürzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrollers war am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Strecke zwischen Sulzbach und Kleinhöchberg (K1816) unterwegs, als er infolge eines Fahrfehlers ohne Fremdverschulden stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Am Roller entstand Sachschaden.

Schorndorf: Rad contra Pkw

Ein 29-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Winterbach, als ein 63-jähriger Skoda-Fahrer von der Lederstraße einbog und die Vorfahrt missachtete. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Schaden.

Fellbach: 35-Jähriger leitstete Widerstand

Eine psychisch auffällige Person musste am Dienstag gegen 1.30 Uhr von der Polizei einer Fachklinik zugeführt werden. Der 38-jährige Mann rief zuvor selbst bei der Polizei an und teilte mit, dass er Menschen umbringen wolle. Weiter äußerte er, eine göttliche Eingebung würde ihn dazu veranlassen und er sei auch im Besitz einer Schusswaffe. Der Mann wurde von der Polizei in der betroffenen Wohnung angetroffen. Der Mann war nicht bereit, sich in ein Krankenhaus zu begeben, weshalb er von der POlizei in Gewahrsam genommen und einer Fachklinik zugeführt wurde. Dagegen wehrte sich der Mann und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Eine Schusswaffe wurde in der Wohnung nicht vorgefunden.

Schwaikheim: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Benzstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Von der Straße abgekommen

Zwei Verletzte sowie rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr auf der L 1150 zwischen Steinbruck und Miedelsbach. Eine Mercedes-Fahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Schorndorf und kam hierbei alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Anschließend fuhr sie eine Böschung hinab und kam im Wald zum Stehen. Hierbei erlitten sowohl die Fahrerin, als auch ihr Beifahrer Verletzungen, wobei bislang unklar ist, ob sie leicht oder schwer verletzt wurden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell