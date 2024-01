Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch in Ladensgeschäft

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Ladengeschäft

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montagabend 18:30 Uhr und Dienstagvormittag 09:45 Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft in der Crailsheimer Straße. Dort entwendet er verschiedene Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro. Ebenfalls verursachte der Dieb an einer Türe einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Mainhardt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagvormittag gegen 08:30 Uhr einen geparkten Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Im Seetal. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell