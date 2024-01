Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeug beschädigt - Reiterin schwer verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Montagvormittag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Skoda befuhr ein 22-Jähriger am Montagabend kurz vor 22 Uhr auf der B 19 die Auffahrt Oberkochen Nord. Aus Unachtsamkeit kam er hierbei mit dem Fahrzeug von der Straße ab und streifte die Schutzplanken, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Westhausen: Fahrzeug beschädigt

Unbekannte beschädigten am vergangenen Freitag zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr einen Mercedes Benz im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf dem Schotterparkplatz der Jagsttalschule in der Straße "Rinnenberg" abgestellt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Margarete-Steiff-Straße streifte ein 59-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Ford Transit den Opel einer 37-Jährigen. Der 59-Jährige verursachte einen Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel II

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 58-Jährige am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr verursachte, als sie auf der B 29 mit ihrem BMW die Fahrspur wechselte und dabei den Lkw eines 29-Jährigen streifte.

Ellwangen: Reiterin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 31-Jährige am Montagabend bei einem Reitunfall zu. Die Frau ritt gegen 20.45 Uhr in einer Reithallte in Altmansweiler, wobei ihr Pferd aus unbekannter Ursache erschrak und die 31-Jährige nach vorne abwarf. Anschließend stürzte das Tier auf die am Boden liegende Frau. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ellenberg: Unfall beim Überholen

Am Montag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi die Pfarrstraße in Ellenberg. Dabei hielt er sich vermutlich nicht an das geltende Rechtsfahrgebot, weshalb er mit seinem Fahrzeug den Toyota eines 42-Jährigen streifte, der die Landesstraße 2220 in absteigende Richtung befuhr und zum Überholen angesetzt hatte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Durlangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Poststraße / Kronengasse missachtete ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr die Vorfahrt einer 71 Jahre alten Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Mögglingen: Unfallverursacher leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen ereignete. Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Opel Zafira die B 29 in Fahrtrichtung Böbingen. An der Ausfahrt Mögglingen West kam er mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab, überfuhr einen Grünstreifen und prallte dann mit dem Pkw gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug wurde hier abgewiesen und im Bereich der Einfahrt erneut gegen die Schutzplanken geschleudert, ehe es zum Stehen kam. Der Unfallverursacher wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Durlangen: Fahrzeug übersehen

Von der Richard-Wagner-Straße kommend, bog ein 34-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr mit seinem BMW nach links in die Jahnstraße ein. Dabei streifte er den entgegenkommenden VW Passat einer 42-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell