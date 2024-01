Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hochwertiges Auto entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Auffahrunfälle auf Bundesstraße

Im Berufsverkehr ereigneten sich am Montagabend kurz nach 17 Uhr zwei Auffahrunfälle. Zunächst fuhr ein 49-jähriger Golf-Fahrer auf der B 14 in Richtung Waiblingen, als er kurz vor dem Kappelbergtunnel bei stockendem Verkehr abbremsen musste, er jedoch bei zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte und dem vorausfahrenden Pkw Porsche hinten auffuhr. Hierbei entstand geringer Sachschaden. In der Folge ereignet sich auf der linken Fahrspur ein Folgeunfall. Dieses Mal krachte ein 21-jähriger Golf-Fahrer bei zu geringem Sicherheitsabstand einem Pkw Seat Arona ins Fahrzeugheck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Pkw Golf wurde abgeschleppt. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Fellbach: Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 62-jähriger Ford-Fahrer wollte am Montag gegen 14 Uhr von dem Gelände es Schnellrestaurants in der Bühlstraße ausfahren. Hierbei stieß er mit einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der einen dortigen Geh- und Radweg entgegen der Fahrtrichtung befahren hatte. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den Fahrzeugen blieben gering.

Waiblingen: Unfall im Kreisverkehr

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12:40 Uhr im Kreisverkehr Winnender Straße / Korber Straße. Ein 70 Jahre alter VW-Fahrer wollte in den Kreisverkehr einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 21-jährigen VW-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde niemand.

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Montagmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Rechbergstraße geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf ungefähr 2500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag einen Mercedes, der in der Steinbeisstraße am Fahrbahnrand abgestellt war und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht II

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19:25 Uhr an der Einmündung Ruhrstraße / Alte Bundesstraße. Ein 59 Jahre alter Ford-Fahrer wollte von der Ruhrstraße auf die Alte Bundesstraße auffahren und bemerkte beim Anfahren ein leichtes Ruckeln. Als er seinen Pkw kurz darauf parkte, bemerkte er, dass dieser im Heckbereich frische Unfallschäden aufweist. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde ein in der Ziegelstraße geparkter Opel beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort und hinterließ rund 1000 Euro Sachschaden. Der genaue Unfallzeitpunkt ist unbekannt, bemerkt wurde der Schaden am Montag gegen 5:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Von Straße abgekommen

Eine 68 Jahre alte Hyundai-Fahrerin kam am Montag gegen 13 Uhr beim Befahren der Hauptstraße alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Hinweistafel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt. Die Straße musste bis der Pkw abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt war zeitweise gesperrt werden.

Waiblingen-Neustadt: Hochwertiger Pkw entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag zwischen Mitternacht und 5 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe einen weißen Mercedes GLS 500 im Wert von rund 70.000 Euro. Am Fahrzeug, das in der Straße Erbachhof geparkt war, befanden sich zu dem Zeitpunkt die amtlichen Kennzeichen WN-E 919. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder denen das Fahrzeug aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit dem Waiblingen Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

