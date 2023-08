Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Positive Bilanz nach Verkehrskontrolle in Bad Schwartau

Lübeck (ots)

Am Dienstagmittag (01.08.) führten Beamte aus Bad Schwartau eine Standkontrolle im Revierbereich durch. Insgesamt wurden acht Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Die Beamten sind mit dem Ergebnis zufrieden.

Das Polizeirevier Bad Schwartau zieht eine durchweg positive Bilanz aus einer Standkontrolle im Bereich der Cleverbrücker Straße. Mehrere Beamte hatten in den Mittagsstunden Fahrzeuge im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrenden und die generelle Ausstattung der Autos kontrolliert.

Lediglich acht Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung konnten die Polizisten während ihrer Arbeit am Kontrollort feststellen. Die Vielzahl der Verkehrsteilnehmenden verhielt sich vorbildlich.

Sechs Fahrzeugführende erhielten so genannte Kontrollberichte, weil sie notwendige Papiere nicht dabeihatten oder die lichttechnischen Einrichtungen an ihren Fahrzeugen durch die Kontrollierenden bemängelt wurden. Nach den beratenden Verkehrsgesprächen haben sie nun zehn Tage Zeit, die Dokumente bei der Polizei vorzuzeigen oder die Mängel zu beheben. Ein Bußgeld müssen sie in diesem Fall nicht zahlen.

Zwei Fahrzeugführende vielen den Polizisten auf, weil sie die lebensrettenden Sicherheitsgurte nicht angelegt hatten. Die Beamten stellten hierfür Verwarngelder in Höhe von je 30 Euro aus und sensibilisierten für die Gefahren.

Die Fahrtüchtigkeit der Kontrollierten war zur Freude der Beamten in keinem Fall zu beanstanden. Alle Personen zeigten sich gegenüber der Polizei kooperativ und einsichtig. Die Rückmeldungen zu den Maßnahmen waren ausschließlich positiv. Auch künftig planen die Beamten aus Bad Schwartau die Durchführung von Standkontrollen, um die Straßen im Revierbereich sicherer zu machen.

