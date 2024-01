Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Böbingen a.d.Rems: 16-Jähriges Mädchen vermisst

Seit Freitag, 19.01.2024, wird die 16-jährige Sabrina W. vermisst. Sabrina meldete sich zuletzt in der Nacht zum 22.01.2024 per WhatsApp bei ihrer Mutter, seither ist kein Kontakt mehr zu ihr möglich. Gegenwärtig ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Möglicherweise hält sie sich in Stuttgart, in Schorndorf oder im Bereich Schwäbisch Gmünd auf. Sabrina ist ca. 178 cm groß und schlank. Sie hat lange, evtl. grau/schwarz gefärbte, Haare. Vermutlich ist sie mit einer weinroten Jacke, dunklen Leggins sowie grau/rosanen Adidas-Sneakers bekleidet. Zudem führt sie vermutlich einen Rucksack mit sich. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sabrina nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 entgegen.

Hier der Link zur Vermisstenfahndung mit Bildern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/boebingen-an-der-rems-vermisstenfahndung/

