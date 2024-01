Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - 44-Jährige versucht vor Kontrolle zu flüchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, als ein 35-Jähriger mit seinem Renault auf der Aalener Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Audi eines 58-Jährigen auffuhr.

Aalen: Zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Beamte des Aalener Polizeireviers nahmen am Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr einen 35-Jährigen in Gewahrsam, nachdem dieser sich alkoholbedingt nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Der Mann war zusammen mit einem Bekannten in einem Lokal in der Helferstraße und war -nachdem er die Wirtschaft verlassen hatte- auf der Erde bei -8° eingeschlafen. Passanten entdeckten den 35-Jährigen und verständigten die Polizei. Nachdem der Mann nicht in der Lage war, einen Schritt selbständig zu gehen und offenbar auch zu Hause alleine gewesen wäre, wurde er zunächst einem Arzt vorgestellt und dann in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Hüttlingen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag 16.15 Uhr und Samstagmittag 14 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Zaun eines Schrebergartens in Hüttlingen, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW auf der Nepperbergstraße auf den Opel eines 79-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lorch: Fahrbahn musste gesperrt werden

Am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Lkw samt Milchanhänger die Landesstraße 1154 zwischen Lorch und Pfahlbronn, wo das Fahrzeug wegen eines technischen Defekts liegen blieb. Aus dem Fahrzeug lief Diesel aus, der von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr beseitigt werden musste. Zur Bergung des Lkw musste die Fahrbahn mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: 44-Jährige versucht vor Kontrolle zu flüchten

Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fuhren am Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr in der Lorcher Straße hinter einem Ford Focus her, dessen Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Auf sämtliche Anhaltesignale seitens der Beamten reagierte die Autofahrerin nicht; sie bog nach links auf die Kreisstraße 3329 Richtung Radelstetten ab, wobei ihre Fahrweise wohl deutlich rabiater und rücksichtsloser wurde. So fuhr sie mittig auf der Fahrbahn, dass ein Überholen nicht möglich war. Während ihrer Fahrt durch Maitis in Richtung Hohenstaufen beschleunigte sie ihren Pkw auf der kurvigen Straße stark, fuhr teilweise auf der Gegenspur und schnitt mehrere Kurven. Letztlich konnte der Streifenwagen sich auf der Landesstraße 1075 in Richtung Göppingen vor den Ford setzen, wobei die Frau diesen dann auf winterglatter Fahrbahn in einer unübersichtlichen Kurve überholte. Ein Streifenfahrzeug, welches zur Unterstützung aus der Gegenrichtung kam, musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Letztlich gelang es den Beamten, sich mit jeweils einem Streifenwagen vor und einer hinter das Fahrzeug der 44-Jährigen zu bringen. Auch dies hinderte sie nicht daran, mehrfach zu versuchen, an den Fahrzeugen vorbeizufahren. Erst kurz vor der Abzweigung nach Bartenbach konnte der Ford zum Anhalten gezwungen und die 44-Jährige kontrolliert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Führerschein der 44-Jährigen beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten der 44-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

