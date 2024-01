Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

Aalen-Wasseralfingen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

In der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr bis Samstag, 11:00 Uhr wurde in Wasseralfingen ein Pkw beschädigt. Im angegebenen Zeitraum parkte der beschädigte schwarze Seat Leon in der Straße "Am Schimmelberg" im Bereich der Einmündung des Kimbernweg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken vor dem Seat diesen an der vorderen Stoßstange und verlies danach unerlaubt die Unfallstelle. Am Seat entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Das Polizeireiver Aalen sucht nach Hinweisen auf mögliche verursachende Fahrzeuge und Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit dem Revier unter 07361 5240 in Verbindung zu setzten.

