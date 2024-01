Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Brände

Aalen (ots)

Backnang: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Am Samstagabend gegen 17:43 Uhr fuhr ein 54-jähriger Fahrradfahrer auf der Weissacher Straße in Richtung Innenstadt. An einem dortigen Zebrastreifen übersah er eine querende 70-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand ca. 200 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Einsatz wegen Rauchentwicklung

Am Samstag gegen 16:15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Salierstraße aus. Aus einer Wohnung drang Rauchgeruch und ein Rauchmelder hatte angeschlagen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch angebranntes Essen die Wohnung stark verraucht war. Diese musste durch die Feuerwehr gelüftet werden. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 21 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Waiblingen: Brand an Mülltonne

Am Sonntagmorgen gegen 05:04 Uhr brannte eine Mülltonne in der Salierstraße. Diese musste durch die Feuerwehr Waiblingen (7 Einsatzkräfte, 1 Fahrzeug) gelöscht werden. Es entstand ca. 300 Euro Sachschaden. Eine Gefahr für Gebäude oder Personen bestand nicht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell