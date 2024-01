Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Kiosk in Varel im Ortsteil Langendamm - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 02.01.2024, auf Mittwoch, den 03.01.2024, kam es im Zeitraum von 19:10 Uhr bis 06:10 Uhr im Vareler Ortsteil Langendamm in der Straße Zum Jadebusen zu einem Einbruch in einen Kiosk. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Glasscheibe ein, griffen durch das entstandene Loch und erlangten Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell