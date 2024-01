Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever von Dienstag, 01.01.2024

Wilhelmshaven (ots)

Unfallflucht

In der Zeit vom 30.12.2023, 19.00 Uhr bis 31.12.2023, 12.15 Uhr, wurde im Freesenpad in Wangerland-Hooksiel ein geparkter, grauer Pkw, Ford Puma, im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever oder Hohenkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell