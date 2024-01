Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 31.12.2023 bis 01.01.2024

Wilhelmshaven (ots)

Pressemeldung PI WHV/FRI vom 01.01.2024 Einbruch in Kindertagesstätte Am 31.12.2023 wurde der Polizei, gg. 18:00 Uhr, mitgeteilt, dass in eine Kindertagesstätte in der Posener Straße eingebrochen worden sei. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Täter, nachdem sich dieser gewaltsam den Zugang zu den Räumlichkeiten der Tagesstätte verschafft hat, Bargeld entwendet hat. Brand von Restmüll- und Altpapiersammelbehältern In der Silvesternacht gerieten, in der Zeit zwischen 23:00 und 00:00 Uhr, im Kopernikusweg aus bisher ungeklärter Ursache zwei Altpapiersammelbehälter in Brand. Die Behälter wurden durch das Feuer komplett zerstört. In der Gökerstraße wurde aus bisher ungeklärter Ursache ein Restmüllbehälter durch ein Feuer komplett zerstört und ein weiterer in Mitleidenschaft gezogen. Beide Brände wurden durch die BFw der Stadt Wilhelmshaven abgelöscht. Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper Am 31.12.2023, gg. 20:20 Uhr, wurden am Gebäude des Gesundheitsamtes in der Gökerstraße zwei Glasscheiben im Bereich des Haupteinganges durch explodierende Feuerwerkskörper beschädigt. Auf einem Parkplatz in der Peterstraße wurde ein Pkw vermutlich durch das Abbrennen eines sogenannten "Polen-Böllers" stark beschädigt. Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Am 01.01.2024, gg. 02.43 Uhr, wurde auf der Bahnhofstraße der Fahrer eines Pkw durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland angehalten, nachdem dieser zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Zuge der folgenden Kontrolle führte der Fahrzeugführer einen Alcotest durch, der ein Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille ergab. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Verkehrsunfall mit Sachschaden Am 31.12.2023, um 18:55, kam es im Kreuzungsbereich Peterstraße/Banter Weg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 18-jährige Unfallverursacherin fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

