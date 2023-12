Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 29.12.-31.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Varel - Am Mittwochvormittag, in der Zeit zwischen 11:30 bis 11:45 Uhr wurde ein schwarzer VW Passat mit österreichischem Kennzeichen, welcher auf dem Kundenparkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße parkte, am Heck unfallbeschädigt. Der Unfall wurde offenbar durch einen rangierenden dunklen Kleinwagen verursacht, welcher vermutlich ebenfalls einen kleineren frischen Heckschaden aufweisen dürfte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht

Varel - In der Zeit von Donnerstagabend, 21:45 Uhr, bis Freitagmittag, 13:20 Uhr, wird ein auf dem Parkplatz eines an der Mühlenteichstraße befindlichen Hotels parkenden Pkw Tesla Typ Model Y aus dem Zulassungsbezirk Rhein-Erft-Kreis (BM) an dessen Front unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Zetel - Am Samstagabend befuhr ein 21-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Pkw Ford die Jakob-Borchers-Straße in Zetel als unvermittelt ein freilaufender Hund auf die Fahrbahn lief. Um eine drohende Kollision mit dem Tier zu verhindern, musste der Fahrzeugführer ausweichen und prallte gegen einen Bordstein. Dabei wurde der Pkw derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Hundehalter entfernte sich indes mit seinem Hund vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Zetel - Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Vareler Polizei in Zetel einen 26-jährigen Fahrzeug-Führer, der mit einem VW Golf auf der Oldenburger Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der in Varel wohnhafte Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den im Cannabis enthaltenen Wirkstoff THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 26-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung verantworten

Trunkenheit im Verkehr

Zetel - Am Samstagabend unterzogen Beamte der Vareler Polizei aufgrund bestehender Fahrauffälligkeiten einen 61-jährigen Mann aus Zetel einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Die Überprüfung am mobilen Testgerät ergab einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,93 Promille. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Illegale Abfallentsorgung - Zeugen gesucht! Zetel - Am Samstag teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass in Neuenburg in der Vorburger Straße diverser Unrat, darunter eine Fahrzeugbatterie, am Fahrbahnrand entsorgt worden sei. Die Abfälle mussten durch den Bauhof der legalen Entsorgung zugeführt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Umganges mit Abfällen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Brücken - Zeugen gesucht! Zetel - Vermutlich in der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter in der Pohlstraße eine über das Zeteler Tief führende Brücke. Bereits in den Tagen zuvor kam es in unmittelbarer Nähe zu einer ähnlich gelagerten Tat. Die Polizei in Varel ermittelt in zwei Fällen der Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

