Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Flucht in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstag, 28.12.23, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Wehgaster Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. In einer Kurve fuhr der Unfallverursacher nicht möglichst weit rechts, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr kam. Am entgegenkommenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451- 9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell