Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Wohnung im Treidelweg in Jever

Jever (ots)

In der Zeit von Dienstag, 26.12.23, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 28.12.23, 09:30 Uhr, gelangten auf bislang ungeklärte Weise Unbekannte in die Wohnung einer Geschädigten in einem Mehrparteienhaus im Treidelweg in Jever und entwendeten eine Geldbörse und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemachen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461 in Verbindung zu setzen.

