POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Vermutlich am Dienstag in der Zeit zwischen 6.30 und 15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Sattelzug die L40 von Emsbüren in Richtung Lingen. In Höhe einer dortigen Bahnunterführung im Ortsteil Elbergen wendete der Sattelzug offensichtlich rückwärts auf einer angrenzenden Hofeinfahrt, um seine Fahrt im Anschluss wieder in Richtung Emsbüren fortzusetzen. Durch das Wendemanöver sackten mehrere Meter der gepflasterten Hofeinfahrt ab, sodass ein Sachschaden entstand. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210.

