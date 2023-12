Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung

Varel (ots)

Am Mittwoch, 27.12.23, um 16:27 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in einem Gemeinschaftsraum in einer stationären Jugendeinrichtung in der Windallee. Vier zu betreuende Kinder sowie die Mitarbeiterin konnten das Gebäude unverletzt verlassen und das Feuer von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Gebäudeschaden. Die Einrichtung ist aufgrund der massiven Rauchentwicklung und des Löschwassers vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch ein sechsjähriges Kind verursacht, welches in einem unbeobachteten Moment mittels Feuerzeug an einem Sessel zündelte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell