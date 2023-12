Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 29.12.-31.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzungen beim Fußballturnier

Am Freitagabend kam es im Rahmen eines Fußballturniers in der Friedenstraße zu mehreren Körperverletzungen und Beleidigungen zwischen Mitgliedern zweier Fußballmannschaften. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort, diverse Strafverfahren wurden gegen die beteiligten Personen eingeleitet. Diese wurden im Rahmen der Körperverletzungen zum Teil leicht verletzt.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Am Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, kam es im Mühlenweg zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Hierbei wurde versucht die Wohnungstür aufzuhebeln während der Wohnungsinhaber in seiner Wohnung war. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und konnten unerkannt fliehen. Eine Spurensuche am Tatort wurde durchgeführt.

Mülltonnenbrand / Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen, gegen 04:25 Uhr, geraten in der Weserstraße zwei Müllcontainer in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. Hinweise auf einen Verursacher liegen bisher nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, mögen sich bitte telefonisch mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen

Motorrollerbrand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerät aus bisher unbekannter Ursache ein Motorroller in der Mitscherlichstraße in Brand. Der Brand wurde gelöscht, die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis Am Samstagabend wurde ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw in der Viktoriastraße durch die Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille, des Weiteren verfügte der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

