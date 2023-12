Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 29.12.-31.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr:

In den frühen Morgenstunden am Samstag, gegen 03.55 Uhr, stellt eine Polizeistreife im Kreuzweg in Schortens einen Pkw mit augenscheinlich sehr stark überhöhter Geschwindigkeit fest. Nach einem kurzen erfolglosen Fluchtversuch des Fahrzeugführers, kann der Pkw angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen Mannes fest. Ein Test am Alcomaten ergibt bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall:

26419 Schortens, Orbisstraße, 30.12.2023, 18.00 Uhr Ein alleinbeteiligter 56-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw die Orbisstraße und kommt aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallt er gegen einen Baum. Der Mann wird dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden.

Diebstahl eines E-Scooter:

Am 30.12.2023 stellt ein Mann seinen E-Scooter (Farbe grau, mit roten Radkappen) im Zeitraum von 16.05 Uhr bis 20.35 Uhr vor dem Bahnhof in Jever ab. Der E-Scooter wird von unbekannten Tätern entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490.

Brand eines Schuppens:

Hoher Sachschaden entsteht bei einem Brand am 30.12.2023, kurz nach 22.00 Uhr, in der Bebelstraße in Schortens. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät dort ein Schuppen in Vollbrand. Das Feuer droht dabei auf zwei unmittelbar angrenzende Wohnhäuser, sowie einen weiteren Schuppen überzugreifen, kann aber rechtzeitig durch die Feuerwehren Schortens, Sillenstede und Jever gelöscht werden. Die Häuser bleiben weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

