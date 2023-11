Polizei Duisburg

POL-DU: Wohnungsbrand im Dellviertel

47053 Duisburg (ots)

Am Sonntag, 05.11.2023, um 00:21 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus auf der Heerstraße zu einem Wohnungsbrand einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Haus. Teilweise wurden Personen aus den oberen Stockwerken mittels Drehleiter geborgen. Die Polizei evakuierte zur Sicherheit die angrenzenden Häuser. Während der Löscharbeiten wurde die Heerstraße komplett gesperrt. Die Erdgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die restlichen Anwohner konnten nach Löschung und Durchlüften wieder in ihre Wohnungen. Drei Personen, zwei Erwachsene und ein 8jähriges Kind, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in entsprechende Krankenhäuser gebracht werden. Eine vierte leichtverletzte Person verweigerte die Mitnahme ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

