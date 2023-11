Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Jugendliche von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen und Fahrerin

Duisburg (ots)

Gemeinsam mit ihrer Mutter erschien eine 16-Jährige am Mittwoch (1. November) auf einer Polizeiwache und berichtete von einem Verkehrsunfall, der sich zwei Tage zuvor auf der Friedrich-Ebert-Straße ereignet haben soll. Gegen 18:20 Uhr am 30. Oktober habe die Jugendliche die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Straße Marktplatz überquert und sei dabei von einer Autofahrerin touchiert worden. Das Mädchen stürzte. Die etwa 40 Jahre alte Frau in einem grauen Fahrzeug hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Jugendlichen. Die 16-Jährige sagte, dass sie unverletzt sei. Einen Tag später stellte sie fest, dass sie doch verletzt war und suchte einen Arzt auf.

Die Polizei bittet nun die Autofahrerin, die ein helles Kopftuch getragen haben soll, sich zu melden. Ebenso sucht das Verkehrskommissariat Zeugen des Unfalls. Ein Mann, der aus einem Restaurant gekommen war, soll sich das Kennzeichen der Autofahrerin notiert haben. Besonders dieser Zeuge wird gebeten, Kontakt zum Verkehrskommissariat 21 der Polizei Duisburg aufzunehmen (Tel. 0203 2800).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell