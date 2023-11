POL-DU: Marxloh: Polizei fahndet mit Bildern aus Videokamera nach mutmaßlichem Räuber

Duisburg (ots) - Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen (31. Oktober, 7:45 Uhr) auf seinem Schulweg von einem Lkw angefahren worden. Der Junge kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Er schilderte der Polizei, dass er auf der Köhnenstraße in Fahrtrichtung Opernplatz unterwegs war, als er plötzlich von dem rechtsabbiegenden Fahrzeug touchiert wurde. In ...

