POL-DU: Kaßlerfeld: Schiff prallt gegen Brücke - Mann eingeklemmt

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (30. Oktober, 15:25 Uhr) kollidierte ein Tankmotorschiff auf der Ruhr in Höhe der Schleuse Duisburg-Meiderich mit der Brücke der Autobahn 59. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Schiffsführer (51) einen Steuermann (49) angewiesen haben, einen auf dem Schiff geparkten Pkw an Land zu hieven. Während der Fahrt zur Anlegestelle bemerkte die Besatzung, dass der Kranausleger zu weit ausgefahren war. Da es dem Schiffsführer nicht rechtzeitig gelang, das Schiff zum Stehen zu bringen, kollidierte der Kran mit der Brücke und stürzte mitsamt des Autos auf das Steuerhaus. Hierbei wurde der zweite Schiffsführer (65) eingeklemmt. Nachdem Rettungskräfte den am Kopf und Rücken verletzten Mann geborgen hatten, brachten sie ihn ins Krankenhaus. Die alarmierten Beamten der Wasserschutzpolizei nahmen den Vorfall auf und leiteten gegen den 51-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und einer Gefährdung des Schiffsverkehrs ein. Ein Sachverständiger konnte eine Beschädigung der Brücke ausschließen.

