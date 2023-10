POL-DU: Wanheimerort: Polizei sucht wichtige Zeugin nach gefährlicher Körperverletzung und Pkw-Brand

Duisburg (ots) - Zusammen mit der Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg hat die Polizei am Dienstag (24. Oktober) an der Heerstraße und am Marientor eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Die Einsatzkräfte überprüften vom Nachmittag bis zum Abend Fahrzeugführer sowie deren Beifahrer und hatten beispielsweise im Blick, ob sich die Insassen legal in Deutschland ...

mehr