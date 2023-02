POL-SBR-BURB: Polizei in Saarbrücken bei Rosenmontagsumzug im Einsatz

Saarbrücken-Malstatt (ots) - Am Mittwoch, den 08.02.2023 gegen 13:43Uhr kam es in der Straße Am Wallenbaum zu Verkehrsmaßnahmen durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach. Hierbei fiel den Beamten ein älterer Ford Focus silber mit Sb-Kreiskennung auf, wie dieser bei Erblicken der Beamten seinen Ford in hektischer Art und Weise wendete und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lebacher ...

mehr