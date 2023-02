Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall im Bereich Provinzialstraße in 66130 Saarbrücken

Saarbrücken-Fechingen (ots)

Am Samstag, den 04.02.2023 gegen 11:55Uhr befuhr eine 93jährige Dame mit ihrem Peugeot 307 mit SB-Kreiskennung die Provinzialstraße aus Richtung Brebach-Fechingen kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. Ein grauer VW mit SB-Kreiskennung und ein VW Golf schwarz mit SB-Kreiskennung standen hintereinander geparkt in Längsaufstellung auf einer Parkfläche. Bei Verlassen des Kreisverkehrs beschleunigt die 93jährige ihren Peugeot und kommt nach links von der Richtungsfahrbahn ab, überfährt eine vor Ort befindliche Verkehrsinsel, quert die Gegenfahrbahn, kollidiert mit dem geparkten grauen VW, wodurch dieser auf den schwarzen VW aufgeschoben wird. Im weiteren Verlauf durchbricht sie einen Gartenzaun und eine dahinter befindliche Hecke und kollidiert schließlich mit einem Gartenhaus, wo sie in Unfallendstellung kommt. Der Peugeot musste durch einen Abschleppdienst mit Kran abgeschleppt werden. Die 93jährige Fahrzeugführerin wurde durch einen angeforderten Notarzt und Rettungswagen medizinisch erst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Nach letztem Stand kam die Fahrzeugführerin mit einem Schock davon. Als Unfallursache dürfte ein Bedienungsfehler in Betracht kommen. An dem Peugeot und dem VW grau stand wirtschaftlicher Totalschaden. An dem schwarzen VW und dem Gartenhaus entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell