Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers

Saarbrücken-Klarenthal (ots)

Am heutigen Freitagmorgen musste ein Bewohner des Saarbrücker Ortsteils Klarenthal seinen in der Hauptstraße, an einer Eisdiele geparkten 3er BMW beschädigt vorfinden. Die rechte Fahrzeugseite, inklusive Außenspiegel, war erheblich lädiert. Ermittlungen der aufnehmenden Polizeibeamten und die Spurenlage am Verkehrsunfallort haben ergeben, dass ein roter VW Golf 7 (Baujahr 2012), im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr des gestrigen Donnerstags und 08:20 Uhr am heutigen Freitag (27.01.2023) diesen Verkehrsunfall verursacht haben könnte. Darauf ließen zurückgebliebene Fahrzeugteile des Golfes und Beobachtungen von Anwohnern schließen. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder zu einem beschädigten roten VW Golf 7 (ein Außenspiegel zerstört) angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (0681-97150) zu melden.

