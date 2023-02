Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verdacht des Kraftfahrzeugrennens

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Mittwoch, den 08.02.2023 gegen 13:43Uhr kam es in der Straße Am Wallenbaum zu Verkehrsmaßnahmen durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach. Hierbei fiel den Beamten ein älterer Ford Focus silber mit Sb-Kreiskennung auf, wie dieser bei Erblicken der Beamten seinen Ford in hektischer Art und Weise wendete und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lebacher Straße davonfuhr. Hierbei fiel auf, dass die Reifen laut quietschten und starker Qualm aus dem Auspuff kam. Der Ford wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt und der Fahrzeugführer missachtete jede bevorrechtigte Straße, sodass es vom Zufall abhing, ob es zu einem schweren Verkehrsunfall kommt oder nicht. Auf Grund des stockenden Verkehrs in der Lebacher Straße kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Gefährdungssituationen kam. Zeugen, die Angaben zum Ford, dem Fahrzeugführer oder Angaben zum Sachverhalt machen können sowie Geschädigte werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

