Polizei Duisburg

POL-DU: DVG-Bus brennt vollständig aus

47053 Duisburg (ots)

Am Samstag, 04.11.2023, um 19:36 Uhr gab ein weiblicher Fahrgast der DVG Buslinie 910 in Duisburg-Meiderich an der Haltestelle Friedhof Bügelstraße dem Fahrer einen Hinweis auf eine starke Rauchentwicklung aus Richtung Motorraum im Heck des Kraftomnibusses. Sämtliche Fahrgäste verließen daraufhin glücklicherweise sofort den Bus, denn Sekunden später geriet dieser in Brand. Während der Löscharbeiten wurde die gesamte Bügelstraße gesperrt. Der Bus brannte vollständig aus und es entstand ein Sachschaden in 6stelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell