POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.12.2023

Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Cremlingen, OT Destedt, An der Wasserfurche, 27.12.23 15:20 - 21:30 Uhr Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Destedt ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Anwohner. Dabei konnten Schmuck und Münzen entwendet werden. Zu der Schadenshöhe können bislang ...

mehr