Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.12.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Cremlingen, OT Destedt, An der Wasserfurche, 27.12.23 15:20 - 21:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Destedt ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Anwohner. Dabei konnten Schmuck und Münzen entwendet werden. Zu der Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Cremlingen sucht Zeugen, die etwas zum Sachverhalt beitragen können unter 05306/932230.

Weiterer Einbruch in der Gemeinde Cremlingen

Cremlingen, OT Schandelah, Sandbachstraße, 22.12.23, 13:00 Uhr - 27.12.23, 10:00 Uhr

Ebenfalls drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Schandelah in der Gemeinde Cremlingen ein. Dies gelang durch gewaltsames Öffnen eines Fensters. Auch hier konnte unter anderem Schmuck entwendet werden. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizei Cremlingen sucht auch hier aufmerksame Bürgerinnen und Bürger, die etwas zu der Tat sagen können. Hierzu kann die 05306/932230 verwendet werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell