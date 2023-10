PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 14.10.2023

Hofheim (ots)

Sachbeschädigung an PKW in Kelkheim +++ Verkehrsunfallflucht im Main-Taunus-Zentrum +++ Fahrraddiebstahl in der Nähe des Hofheimer Bahnhofs +++ Diebstahl eines "E-Scooters" in Hofheim +++ Einbruch in Mehrfamilienhäuser in Schwalbach +++

1. Sachbeschädigung an PKW - Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag, 13.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 09:00 Uhr

In der Nacht von Freitag, dem 13.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, den 14.10.2023, 09:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Frankfurter Straße in Kelkheim. Der bisher unbekannte Täter zerkratzte den am Fahrbahnrand parkenden PKW. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000EUR Anschließend verließ der Täter die Örtlichkeit unerkannt.

Hinweise können bei der Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 67490 gemeldet werden.

2. Verkehrsunfallflucht im Main-Taunus-Zentrum - Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 13.10.2023, 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr

Am Freitag zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf den Parkplätzen des Main-Taunus-Zentrums. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer touchierte einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR.

Unfallzeugen werden gebeten, etwaige Hinweise an den Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

3. Diebstahl von Fahrrad - Hofheim, Hattersheimer Straße, Freitag, 13.10.2023, 13:05 Uhr bis 20:06 Uhr

In dem Zeitraum zwischen 13:05 Uhr und 20:06 Uhr wurde in der Hattersheimer Straße in Hofheim ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter durchtrennten das Fahrradschloss und flüchteten anschließend ungesehen von der Tatörtlichkeit. Das beschädigte Fahrradschloss im Wert von ca. 15EUR ließen die Täter an Ort und Stelle zurück. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 200EUR.

Hinweise können bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 gemeldet werden.

4. Diebstahl eines "E-Scooters" - Hofheim, Chinonplatz, Freitag, 13.10.2023, 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr

Am Freitag, den 13.10.2023 zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr kam es auf dem Chinonplatz zu einem Diebstahl eines "E-Scooters". Der oder den bisher unbekannten Tätern gelang es, den "E-Scooter" zu entwenden. Anschließend verließen sie die Tatörtlichkeit ungesehen und hinterließen das unbeschädigte Schloss. Hinweise zu den unbekannten Tätern liegen derzeit nicht vor. Der Wert des "E-Scooters" beläuft sich auf ca. 520EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Hofheim unter der Nummer 06192 20790 zu melden.

5. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Schwalbach, Badener Straße, Freitag, 13.10.2023, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Am Abend des 13.10.2023 kam es zu einem Einbruch, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Badener Straße in Schwalbach. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster aus der Fassung und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Innerhalb der Wohnung schlossen die Täter die Rollläden und verriegelten die Wohnungstür. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Täter die Wohnung und entwendeten diverse Schmuckgegenstände, deren Wert sich auf ca. 1.000EUR beläuft. Anschließend verließen die Täter ungesehen die Tatörtlichkeit. An dem beschädigten Fenster konnten diverse Hebelmarken festgestellt werden.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 20730 gemeldet werden.

6. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Schwalbach, Frankenstraße, Freitag, 13.10.2023, 19:50 Uhr bis 21:54 Uhr

Am Freitag zwischen 19:50 Uhr und 21:54 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße in Schwalbach. Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten den zweiten Fensterflügel des Schlafzimmerfensters im Erdgeschoss indem sie durch den gekippten ersten Fensterflügel hindurchgriffen. Durch das geöffnete Fenster gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung und schlossen den Rollladen im Schlafzimmer sowie die Wohnungstür. Anschließend durchwühlten die Täter nahezu alle Schränke und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 400EUR. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 20730 gemeldet werden.

