POL-PPKO: Einsatzmaßnahmen am Abend des 11.09.2023 in Koblenz-Rübenach

Koblenz (ots) - Am Mittwochmorgen, den 30.08.2023 wurde eine fünfköpfige, in Köln ansässige Tätergruppierung durch Kräfte der Polizei NRW festgenommen. Nach einem Informationsaustausch mit dem Polizeipräsidium Köln konnten den fünf Männern im Alter zwischen 15 und 29 Jahren, neben Taten in NRW, auch mindestens vier Einbrüche in Schulen in RLP seit dem 01.05.2023 zugeordnet werden. Die Täter brachen in die ...

