POL-PDLU: Rennradfahrer fährt auf LKW auf

Am 11.07.2023 gegen 17:45 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem LKW und Auflieger die Joachim-Becher-Straße in Fahrtrichtung der Straße Am neuen Rheinhafen. Als der Fahrer ein Knallgeräusch wahrnahm, stoppte er sein Fahrzeug und fand hinter dem Auflieger einen gestürzten 62-jährigen Rennradfahrer. Dieser hatte nach bisherigem Stand der Ermittlungen vor dem Unfall den Windschatten des LKW´s ausgenutzt und war aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf den Auflieger aufgefahren. Der Radfahrer war ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Er wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am LKW entstand kein Sachschaden. Das hochwertige Carbon-Rennrad brach bei dem VU auseinander.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

