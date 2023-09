Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Festnahme mehrerer Einbrecher in Köln

Koblenz (ots)

Am Mittwochmorgen, den 30.08.2023 wurde eine fünfköpfige, in Köln ansässige Tätergruppierung durch Kräfte der Polizei NRW festgenommen. Nach einem Informationsaustausch mit dem Polizeipräsidium Köln konnten den fünf Männern im Alter zwischen 15 und 29 Jahren, neben Taten in NRW, auch mindestens vier Einbrüche in Schulen in RLP seit dem 01.05.2023 zugeordnet werden.

Die Täter brachen in die Schulen in Selters, Grafschaft, Düngenheim und Hilgert ein und entwendeten dort vornehmlich Tablets, sowie vereinzelt auch Laptops und geringe Bargeldsummen. Die Schadenshöhe lag aufgrund der entwendeten Beute sowie des entstandenen Gebäudeschadens im mittleren sechsstelligen Bereich.

Bei den Durchsuchungsaktionen in Köln und Selm (NRW) konnten die fünf mit Haftbefehlen belegten Beschuldigten festgenommen werden. Die vier Taten aus RLP, die der Tätergruppierung zuzurechnen sind, wurden im weiteren Verfahren von der Staatsanwaltschaft Köln übernommen und daher nach NRW übersandt.

