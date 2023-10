POL-MTK: Airbags aus Autos ausgebaut und gestohlen +++ Kinder werfen Steine auf Pkw in Kelkheim - Zeugen gesucht +++ Größerer Drogenfund nach Verkehrskontrolle

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Fahrzeugteilediebe knacken mehrere Pkw - Airbags im Visier, Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, Westring, bis Mittwoch, 11.10.2023

(jn)Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Mittwoch in Schwalbach zugange, haben drei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen. Entwendet wurden in erster Linie die Airbags, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. In der Julius-Brecht-Straße machten sich die Autoknacker an gleich zwei Fahrzeugen zu schaffen. Aus einem Mercedes stahlen die Täter den Lenkradairbag, die Hupe sowie weitere Kleinteile, aus einem BMW ebenfalls den Airbag und Bargeld. Auch im Westring schlugen sie bei einem Mercedes zu und stahlen den Airbag sowie Teile des Navigationssystems.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

2. Kinder werfen Steine von Brücke - ein Pkw beschädigt, Kelkheim (Taunus), Gagernring, Mittwoch, 11.10.2023, 11:55 Uhr

(jn)Im Gagernring in Kelkheim ist am Mittwochmittag der Pkw eines Autofahrers von einem Stein getroffen worden, der von einer Brücke geworfen worden war. Um 11:55 Uhr befuhr der Geschädigte die Straße, als er unter einer Brücke hindurchfuhr, auf der drei 10 bis 12 Jahre alte Kinder gestanden haben sollen. Kurz darauf landete ein Stein auf der Motorhaube, der zu einem entsprechenden Sachschaden führte. Als der Autofahrer anhielt und ausstieg, waren die Kinder, die Rücksäcke bei sich gehabt haben sollen, bereits verschwunden. Gleichzeitig stellte er auf der Fahrbahn unter der Brücke mehrere Steine und auch einzelne Äpfel fest.

Die Kelkheimer Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegengenommen werden.

3. Bargeld bei Einbruch gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Altenhain, Kirchstraße, Dienstag, 10.10.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 06:15 Uhr

(jn)Im Bad Sodener Stadtteil Altenhain kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch. Die Einbrecher hebelten das Fenster eines Bauernhauses in der Kirchstraße auf und bedienten sich dort an der Kasse im Verkaufsraum. Mit mehreren Hundert Euro flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Pfefferspray bei Auseinandersetzung eingesetzt, Hattersheim am Main, Voltastraße, Donnerstag, 12.10.2023, 00:50 Uhr

(jn)Vier Männer sind in der zurückliegenden Nacht in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, bei der ein Messer gezogen und Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Gegen 00:50 Uhr waren zwei 35 und 39 Jahre alte Frankfurter im Bereich der Voltastraße unterwegs. Dort nahmen sie zwei Warnbarken einer Baustelle mit, was von zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes beobachtet wurde. Darauf angesprochen sollen die zwei Frankfurter aggressiv reagiert haben. Sie betraten die Gleise, bewarfen die zwei Männer der Security mit Steinen und holten zudem ein Messer hervor. In diesem Zusammenhang soll ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auch ein Pfefferspray eingesetzt haben. Da die beiden Frankfurter sich zeitweise auf den Gleisen aufhielten, musste der Bahnverkehr vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle Beteiligten wieder auf freien Fuß. Entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

5. Heckscheibe eingeschlagen,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Rosenstraße, Dienstag, 10.10.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 11:10 Uhr

(jn)Auf die Heckscheibe eines Renault hatten es unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in Hofheim abgesehen. Der oder die Unbekannten schlugen die Scheibe des schwarzen, in der Rosenstraße im Stadtteil Diedenbergen geparkten Pkw ein und verursachten damit einen mittleren dreistelligen Sachschaden. Hinweise auf das Motiv oder die Täter liegen nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Größerer Drogenfund nach Verkehrskontrolle, Hattersheim am Main, Donnerstag, 12.10.2023, 00:20 Uhr

(jn)Bei einem 52-jährigen Mann aus Hattersheim hat die Polizei in der vergangenen Nacht eine größere Menge Drogen aufgefunden. Dem Drogenfund vorausgegangen war eine Verkehrskontrolle des Tatverdächtigen. Gegen 00:20 Uhr hatten Polizeibeamte den Mann überprüft, als er auf einem elektrischen Kleinstfahrzeug im Hattersheimer Ortsteil Okriftel unterwegs war. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, begleiteten ihn die Beamten zwecks Passeinsicht und damit Verifizierung seiner Identität nach Hause. Dort fiel den geschulten Polizisten ein "süßlicher" Geruch auf, der auf die Lagerung von Marihuana hindeutete. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden die Wohnräume des 52-Jährigen, nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft, durchsucht und mehrere Hundert Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Hattersheimer unter dem Einfluss von Drogen am Verkehr teilgenommen hatte.

Der 52-jährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle in Hofheim gebracht, von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Zuvor beglich er den Betrag, wegen dem er per Haftbefehl gesucht worden war. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

