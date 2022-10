Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Betrunken unterwegs

Rastatt (ots)

Da ein 35 Jahre alter Mann am frühen Donnerstagabend in der Weberstraße sein Fahrzeug geführt haben soll, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte, sieht er sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert. Eine Zeugin meldete den Vorfall gegen 18.30 Uhr den Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die Ordnungshüter ordneten in der Folge eine Blutentnahme an, wogegen der Mittdreißiger versuchte, sich zur Wehr zu setzten. Die Blutentnahme musste schließlich unter Zwang durchgesetzt werden. Da er die einschreitenden Beamten im weiteren Verlauf massiv beleidigte, muss er nun mit unangenehmer Post der Staatsanwaltschaft rechnen.

/ya

