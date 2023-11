Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Gegen einen 25-jährigen Apoldaer wurde am gestrigen Tag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vollstreckt. Polizeibeamte stellten den Mann an seiner Wohnanschrift fest. Nachdem die Beamten den Grund ihres Kommens offenbarten, versuchte der 25-Jährige zu fliehen. Unter erheblicher Gegenwehr konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Er muss nun die nächsten 6 Monate in der Justizvollzugsanstalt in Tonna verbringen.

