POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

Euskirchen (ots) - Am 5. September wurde die Polizei um 19.30 Uhr in ein Schwimmbad in Euskirchen gerufen. Zwei Besucher weigerten sich trotz Hausverbot, die Örtlichkeit zu verlassen. Die eingesetzten Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus. Wenig später kam der 27-jährige Mann aus Belgien den Polizeibeamten im Kreisverkehr (Kölner Straße / Stresemannstraße) in seinem Pkw entgegen. Der Mann beschleunigte ...

