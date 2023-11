Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parzellen auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Schützengasse durch Geräusche auf dem Dachboden wach. Als sie sich nach oben begab, kamen ihr auf der Treppe zwei unbekannte Personen entgegen, eine Frau und ein Mann, beide Mitte 20, mit bunter Funktionskleidung und Kapuze bekleidet und mit jeweils großem Rucksack. Sie verließen trotz Ansprache durch die Mieterin das Haus in unbekannte Richtung. Auf dem Dachboden wurde festgestellt, dass die Vorhängeschlösser zweier Parzellen gewaltsam geöffnet wurden. Zu möglichem Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat möglicherweise die Personen zur besagten Zeit in der Schützengasse oder näheren Umgebung gesehen und kann Angaben zu den Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell