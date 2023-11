Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Streit eskaliert

Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend kam es zu einer Schussabgabe mit einer Schreckschusspistole

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Ulm +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr kam es in der in der Königsbronner Straße zwischen einem 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen und einem 32-jährigen Mann aus dem Kosovo, der sich in Begleitung seines 47-jährigen Onkels befand, zu einer Auseinandersetzung.

Bei dieser Auseinandersetzung soll der 35-jährige Tatverdächtige den 32-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben, aus der sich im weiteren Verlauf auch mindestens ein Schuss löste. Der Onkel des 32-Jährigen soll den Tatverdächtigen anschließend mit einem Pkw angefahren haben, worauf es gelungen sei, den Tatverdächtigen zu überwältigen. Die Beteiligten trugen nur leichte Verletzungen davon, wobei es sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht um Schussverletzungen handelt. Die Schreckschusswaffe war mutmaßlich manipuliert, wobei derzeit noch unklar ist, ob sie zum Verschießen von Projektilen geeignet war.

Nach aktuellem Kenntnisstand liegt kein dringender Verdacht eines Tötungsdelikts vor. Auf eine Haftrichtervorführung wurde daher verzichtet.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Heidenheim unter 07321/322432 zu melden.

