Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Graffity-Sprayer erwischt

Sein Unwesen an einer Hauswand trieb ein 18jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ulm

Ulm (ots)

Gegen 01.30 Uhr teilte ein Bewohner in der Holzstraße der Polizei mit, dass aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht worden ist. Die Personengruppe wäre nach getaner Tat in Richtung Frauenstraße gegangen. Einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte fiel dort die Personengruppe auf. Während der Kontrolle flüchteten plötzlich zwei junge Männer. Einer der beiden konnte gestellt werden. In seinen persönlichen Gegenständen fand sich eine Spraydose mit schwarzer Farbe und auch eine geringe Menge Marihuana. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt. Weit größeres Ungemach dürfte aber durch den, an der Hauswand in der Holzstraße entstanden, Schaden auf ihn zukommen. Die Farbe zu entfernen und die Wand neu zu streichen wird sicher eine teure Angelegenheit werden. Die anderen Personen aus der Gruppe dürften nur Zeugen der Sprayaktion gewesen sein. Ein genauer Sachschaden kann noch nicht benannt werden. Warum der zweite Mann geflüchtet ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2224725)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell